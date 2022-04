Най-малко един човек е загинал, а двама са сериозно ранени след пожар в болницата в Солун, Северна Гърция, съобщи Еkathimerini.

АНА-МПА отбелязва, че двама пациенти са сериозно пострадали и са приети в интензивни отделения. Останалите пациенти с КОВИД-19 са прехвърлени в други крила на болницата.

Пожарът е избухнал малко след 9 часа сутринта в сряда в Covid отделението на втория етаж на болницата "Папаниколау" в пристанищния град, където имало около 20 пациенти.

Все още не е известна причината за пожара, който се гаси от екип от 30 пожарникари с 11 пожарни коли. Засега не е ясно откъде е тръгнал огънят. Видеокадри от мястото показват гъст дим, излизащ от два прозореца на долния етаж на сградата.

Пожарната служба съобщи, че 34 пациенти са били евакуирани.