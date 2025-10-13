7448 Снимки в колаж: Скрийншот/YouTube/Wild WeatherUS

Властите съобщават, че наводнения, причинени от проливни дъждове, са блокирали множество хора в превозни средства в североизточната испанска област Каталуния, предава Би Би Си.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, които показват как порои от кална вода помитат градовете Ла Рапита и Санта Барбара в провинция Тарагона, повличайки всичко по пътя си.

Испанската национална метеорологична агенция AEMET обяви най-високата степен на тревога - червен код - за крайбрежната провинция.

Към момента няма данни за загинали или ранени.

Агенцията за гражданска защита на Каталуния призова жителите в района на делтата на река Ебро в Тарагона да останат на закрито, тъй като AEMET предупреди за валежи от 180 мм (7 инча) в рамките на 12 часа.

"Ситуацията е сложна, като се прогнозират още валежи", заяви пред вестник "Ла Вангуардия" Кристина Висенте, висш служител в агенцията.

Движението на влаковете от градовете Барселона и Валенсия (в съседната област Валенсия) е спряно до второ нареждане по протежение на предимно крайбрежния Средиземноморски коридор.

Два дни по-рано проливните дъждове над югоизточната испанска автономна област Мурсия също предизвикаха наводнения и наложиха евакуацията на десетки хора, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ръководителят на местното правителство Фернандо Лопес Мирас призова жителите на районите Кампо де Картахена и Масарон "да избягват ненужни пътувания и да бъдат внимателни".

Марио Перес Сервера, кмет на окръг Лос Алказарес, посъветва хората, които живеят в по-ниски райони, да се настанят на първите етажи на жилищата си и да се запасят с продукти от първа необходимост като храна, вода, аптечки и батерии. Мирас посочи, че към момента няма данни за жертви в резултат на водната стихия.

В област Мурсия и някои съседни райони временно бе обявен червен код, най-високата степен на тревога. Задействана бе и системата за разпространение на електронни съобщения за предупреждение на населението. По-късно през деня бурята в някои райони започна да отслабва и на места властите понижиха степента на тревога.

Проливните дъждове в Югоизточна Испания са причинени от метеорологично явление, известно на Пиренейския полуостров като изолирана депресия на голяма височина ДАНА (Depresion Aislada en Niveles Altos - DANA). Това е характерно за Средиземноморския регион климатично явление, при което над топлите средиземноморски води рязко започва да навлиза студена въздушна маса. Топлият въздух се издига бързо и се образуват плътни, наситени с влажни частици облаци.

През октомври миналата година ДАНА предизвика катастрофални наводнения в Испания, като водната стихия доведе до смъртта на близо 230 души. Късно отправените предупреждения към населението накараха властите да действат с повишено внимание и да реагират по-бързо, когато започват проливни дъждове.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.