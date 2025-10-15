Главният съветник на президента по външна политика Марчин Пшидач обяви, че големият брой украински бежанци в Полша е "предизвикателство" за страната, предаде Укринформ. Той уточни, че "Полша вече е приела достатъчно украински граждани и не може да приема още".

Бежанците

"Когато мащабът на приемането на бежанци надхвърли капацитета на страната за тяхната адаптация и интеграция, започват да възникват проблеми - а Полша не иска такива проблеми", каза той пред полския телевизионен канал RMF24, цитиран от БТА.

"Приетите вече украинци достигат нашият лимит - не можем да приемем повече. Време е да се съсредоточим върху интеграцията им и този процес вече е в ход. Но не трябва да позволяваме да се образуват отделни анклави", изтъкна Пшидач.

Полският президент Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия, припомня Укринформ.

Навроцки също така внесе в полския Сейм - най-висшият управителен орган в Полша - законопроект, който ще удължи минималния период за непрекъснато пребиваване в Полша, необходим за получаване на гражданство, до 10 години.

Полша блокира законопроект за детските надбавки за всички украински бежанци
В момента около един милион украински бежанци заради пълномащабната война на Русия в Украйна пребивават в Полша.

