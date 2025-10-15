Полша обяви, че не може да приема повече украински бежанци
Не трябва да позволяваме да се образуват отделни анклави, изтъкна главният съветник на президента по външна политика Марчин Пшидач
Главният съветник на президента по външна политика Марчин Пшидач обяви, че големият брой украински бежанци в Полша е "предизвикателство" за страната, предаде Укринформ. Той уточни, че "Полша вече е приела достатъчно украински граждани и не може да приема още".
Бежанците
"Когато мащабът на приемането на бежанци надхвърли капацитета на страната за тяхната адаптация и интеграция, започват да възникват проблеми - а Полша не иска такива проблеми", каза той пред полския телевизионен канал RMF24, цитиран от БТА.
"Приетите вече украинци достигат нашият лимит - не можем да приемем повече. Време е да се съсредоточим върху интеграцията им и този процес вече е в ход. Но не трябва да позволяваме да се образуват отделни анклави", изтъкна Пшидач.
Полският президент Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия, припомня Укринформ.
Навроцки също така внесе в полския Сейм - най-висшият управителен орган в Полша - законопроект, който ще удължи минималния период за непрекъснато пребиваване в Полша, необходим за получаване на гражданство, до 10 години.
В момента около един милион украински бежанци заради пълномащабната война на Русия в Украйна пребивават в Полша.