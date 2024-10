Член на унгарската демократична коалиция нахлу и внесе хаос по време на пресконференция в ЕП, давана от унгарския премиер Виктор Орбан. На кадри в социалните мрежи се вижда Мартон Джекички да се появява по време на конференцията за медиите. Той започва да крещи, но скоро охраната го овладява и го извежда от залата.

След инцидента Орбан коментира, че "унгарският е директен език и че комуникацията може да бъде груба". "Когато един политик каже на друг, че е злодей, в нашата култура това означава "не съм съгласен с теб", добави премиерът.

В началото на септември в знак на протест срещу политиките на унгарския министър-председател Джекички хвърли монети по него.

Днес Орбан говори пред журналисти в Европейския парламент ден преди да произнесе реч пред евродепутатите, в която ще представи приоритетите на Будапеща като ротационен председател на Съвета на ЕС до края на годината. Будапеща оглави Съвета на ЕС на 1 юли, но събитието бе неколкократно отлагано.

В рамките на пресконференцията Орбан заяви, че приемането на България и Румъния в сухопътния Шенген продължава да бъде в дневния ред на Унгарското председателство на Съвета на ЕС. Той подчерта, че унгарското председателство не е далеч от решение по въпроса.

