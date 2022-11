В украинското посолство в Мадрид е избухнало писмо, съдържащо експлозив, съобщи испанската полиция. Това станало, докато служител на дипломатическото представителство е обработвал писмото. Той е бил леко ранен и сам е потърсил лекарска помощ в мадридска болница.

Инцидентът е станал около 13:00 ч. местно време. Посолство се намира в предградието "Хорталеза" в североизточната част на Мадрид.

Полицията е задействала протокола за борба с тероризма и е отцепила района, в който се намира посолството, като са разположени и други полицейски части, с участието на полицейски кучета, съобщи вестник "El Mundo".

The situation at the Embassy of Ukraine in Madrid, where an explosive device went off



According to media reports, it was in the letter. One employee of the diplomatic mission was slightly injured, he went to the hospital himself. pic.twitter.com/4tyOja74qF

Олег Николенко, говорител на украинския външен министър Дмитро Кулеба, каза че няма други пострадали и че сигурността е засилена във всяко украинско посолство, предаде Си Ен Ен.

"Който и да стои зад този взрив, той няма да успее да сплаши украинските дипломати или да спре ежедневната им работа за укрепване на Украйна и противодействие на руската агресия", цитира Николенко думите на Кулеба.