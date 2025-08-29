Министерството на вътрешните работи на Сърбия съобщи, че вчера, по време на редовното сортиране на пощата в сградата на сръбското правителство, е забелязан плик, адресиран до вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, в който са открити три куршума, предаде сръбският вестник "Политика", цитиран от БТА.

Балканите

Куршумите са забелязани при проверка за сигурност на пратката на рентгенов апарат, съобщи Министерството.

Установено е, че пратката е доставена на 26 август в сръбската поща в Пожаревац.

Полицията е идентифицирала и открила лицето, доставило пратката, и е в ход по-нататъшна работа за установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Министерството на вътрешните работи обяви, че предприема всички законово предписани мерки и действия, за да защити безопасността на гражданите и институциите на Сърбия.

 

