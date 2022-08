2995 Скрийншот: YouTube/Gibraltar Chronicle

Голям петролен танкер, превозващ дизел, мазут и смазочно масло, се сблъска днес с друг плавателен съд край Гибралтар и има опасност да потъне, предаде ДПА.

Местните власти се опасяват от разлив на товара, ако 178-метровият кораб наистина потъне. Правителството на британската отвъдморска територия, намираща се в най-южната част на Испания, днес каза, че корабът е превозвал 183 тона мазут, 250 тона дизел и 27 тона смазочно масло.

Gibraltar crash: Ship carrying 250 tonnes of diesel collides with tanker – oil spill fears https://t.co/3e71GLbl2M — Daily Express (@Daily_Express) August 30, 2022

Съдът, плаващ под флага на Тувалу, е имал лек наклон и носът му вече е достигнал морското дъно, на около 200 метра от плажа Каталунския залив, от източната страна на Гибралтар, добавя БТА.

Toiler on the sea.

Ship came aground after collision with gas tanker #Gibraltar #Maritime pic.twitter.com/5ctyqEOG3x — Peter Lubo McGrain Murphy (@PeterMurphy72) August 30, 2022

Екипажът от 24 души остава на борда. Опасност за живота на тези хора обаче няма.

Bulk carrier beached off Gibraltar bay after collision with another ship https://t.co/nIreGkgI3g — Gee Oni (@gee_oni) August 30, 2022

Те могат бъдат евакуирани от кораби наблизо по всяко време, казаха властите.

JUST NOW! Bulker OS35 - IMO9172399 sinking off the east side of Gibraltar tonight, 0.3nm off the coast between Catalan Bay and Sandy Bay #shipsinpics #ships #shipping @gbcnewsroom @gibchronicle pic.twitter.com/LdoFVVhi5W — Daniel Ferro (@Gibdan1) August 29, 2022

Водолази ще направят по-късно днес оценка на щетите по танкера.