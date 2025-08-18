От китайското МВнР заявиха, че тази тема засяга само китайския народ и не са отказали от обединение с острова

2369 Снимка: AP/БТА

Тайван представлява вътрешен въпрос за Китай, заяви днес Министерството на външните работи в Пекин.

Коментарът реално отрече изказването на американския президент Доналд Тръмп, че китайският му колега Си Цзинпин го е уверил, че няма да завладява Тайван, докато Тръмп е на власт, предаде Ройтерс.

"Той ми каза: "Никога няма да направя това, докато ти си президент", подчерта Тръмп. Президентът Си ми каза това и аз отговорих: "Добре, оценявам го", посочи американският държавен глава в интервю за телевизия "Фокс Нюз" (Fox News) непосредствено преди преговорите в Аляска с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна.

Американският и китайският държавен глава проведоха първия си официален разговор по време на втория мандат на Тръмп през юни.

С днешна дата, по време на всекидневната си пресконференция в Пекин, говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви в отговор на въпрос за изказването на Тръмп, че Тайван е неразделна част от китайската територия, предаде БТА.

"Въпросът за Тайван е чисто вътрешна работа на Китай и как да се реши той е въпрос, който засяга китайския народ", заяви Мао Нин.

"Ще направим всичко възможно, за да се борим за перспективата за мирно обединение. Но никога няма да позволим на някого или на някаква сила да отдели Тайван от Китай по какъвто и да било начин", добави тя.

Китай смята Тайван за своя територия и се зарече да "се обедини" с управлявания по демократичен начин остров дори със сила, ако е необходимо. Тайван категорично се противопоставя на претенциите за суверенитет от страна на Китай, отбелязва Ройтерс.

Преди ден, в отговор казаното от страна Тръмп, Министерството на външните работи на Тайван заяви, че "винаги следи отблизо взаимодействията между високопоставени официални представители от САЩ и Китай". Тайван ще продължи да работи с държави, които имат "значителни интереси" и Индо-тихоокеанския регион, за да поддържат мира и стабилността в Тайванския проток, добави външното ведомство.

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжия на Тайван въпреки липсата на официални дипломатически отношения. Китай, който никога не е изключвал използването на сила, за да постави демократично управлявания остров под свой контрол, редовно описва Тайван като най-важната и най-чувствителна тема в отношенията си с Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

