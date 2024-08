Пътнически самолет с 62 души на борда се разби днес в южния бразилски щат Сао Пауло. Засега не е ясно дали има оцелели, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позоваха на местни медии, цитирани от БТА.

На видеозапис, разпространяващ се в социалните мрежи, се вижда как самолетът се врязва в дървета, след което от мястото на катастрофата започва да се издига гъст облак черен дим.

Летателният апарат модел АТР-72 е имал капацитет да превозва 68 души.

Той се е разбил в жилищен район в град Винедо.

Самолетът, който е бил собственост на бразилската нискотарифна авиокомпания "ВоеПас" (VoePass), е изпълнявал вътрешен полет между градовете Каскавел, в южния щат Парана, и Гуарульос, щата Сао Пауло.

A plane en route from Cascavel to Guarulhos has crashed in São Paulo, Brazil, killing 70 people. Initial reports indicate the aircraft spiraled downward before impact. New footage shows Voepass Flight 2283 crashing into homes in Vinhedo, with the number of victims still unknown. https://t.co/SlZvlgCxzZ pic.twitter.com/P06YMHhBUZ