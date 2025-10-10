Къща за гости и кола, използвани от Нур Вали Мехсуд, са били поразени, но все още няма еднозначно потвърждение дали той е убит

1542 Снимка: AP/БТА

Пакистански дронове и изтребители нанесоха множество въздушни удари в Афганистан, включително един в столицата Кабул. Мишени на нападенията бяха ислямисти, обвинени за атентата, при който бяха убити няколко пакистански войници, тази седмица, съобщи ДПА.

Нощните удари с дронове са били насочени срещу лидера на пакистанските талибани - група, различна от управляващата в Афганистан групировка, в центъра на Кабул, съобщиха за ДПА служители на разузнаването в Исламабад.

Къща за гости и кола, за които се подозира, че са използвани от неуловимия лидер на пакистанските талибани Нур Вали Мехсуд, са били ударени от ракети малко преди полунощ местно време.

Не е ясно дали Мехсуд е бил убит при ударите.

"Нашите източници на място се опитват да го потвърдят", каза един от официалните лица, пожелал анонимност.

Афганистанската телевизионна мрежа Amu Television съобщи, че лидерът на пакистанските талибани е бил убит, докато афганистанските талибани заявиха, че няма жертви при нападението.

Източници от пакистанските талибани казаха, че Мехсуд е бил в Кабул, но не уточниха дали той е бил убит.

Пакистанските талибани, смъртоносна група ислямисти, за които се твърди, че са базирани в граничните райони на Афганистан, са обвинявани за нарастващия брой атаки, насочени срещу силите за сигурност на Исламабад през последните години.

Пакистан обвинява талибанските управници на Афганистан, че подкрепят или поне укриват групировката, въпреки неколкократните предупреждения.

Официални лица от Пакистан заявиха, че изтребители са бомбардирали и най-малко три други места в граничните провинции Пактика и Хост, като са били насочени към комплекси, използвани от ислямистите като лагери.

Това не е първият случай, в който Пакистан е атакувал ислямисти в граничните райони на Афганистан, но Кабул никога преди не е бил удрян.

Ударите вероятно ще обтегнат допълнително и без това враждебните отношения между съседните страни на фона на смъртоносните сблъсъци през последните години.

