Мобилните телефони и интернет услугите в целия Афганистан не функционират днес, казаха жители на страната и организации за следене на достъпа, но администрацията на талибаните към момента не е дала обяснение на какво се дължи това, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Афганистан на талибаните

Талибаните в миналото са изразявали опасения относно онлайн порнографията и през последните седмици властите прерязаха фиброоптичните кабели в някои провинции, водени, както те казаха, от морални съображения.

Качеството на интернет връзката в Афганистан е спаднало до ниво от около 1%, каза международната организация за следене на достъпа "НетБлокс" (NetBlocks). Достъпът е бил прекъснат на етапи вчера, като последният етап е засегнал телефонните услуги, които споделят обща инфраструктура с интернет, посочи организацията.

Частният канал "Толо Нюз" (Tolo News), който предупреди зрителите си за възможност за прекъсване на услугата, каза, че властите са определили едноседмичен срок за спиране на интернет услугите 3Джи (3G) и 4Джи (4G) за мобилните телефони и ще оставят активен единствено по-стария стандарт 2Джи (2G).

Организацията за следене на интернет трафика "Клаудфлеър Рейдар" (Cloudfare Radar) каза, че достъпът до интернет се е сринал най-рязко в столицата Кабул, последвана от градовете Херат и Кандахар.

Ограничения, които налага базираното в Кандахар талибанско ръководство, напоследък стават все по-твърди строги, отбелязва Ройтерс.

Този месец властите забраниха на жените, които работят за ООН, да влизат в офисите на организацията. Преди това на жените бе забранено да практикуват редица професии, а на момичетата - да посещават училище.

Русия стана първата държава в света, признала талибанската власт в Афганистан
Виж още Русия стана първата държава в света, признала талибанската власт в Афганистан

Талибаните твърдят, че зачитат правата на жените в съответствие със своята интерпретация на ислямските закони.

ИЗБРАНО
Актьорът Ръсел Кроу демонстрира по-слаба фигура при получаване на награда в Цюрих Лайф
Актьорът Ръсел Кроу демонстрира по-слаба фигура при получаване на награда в Цюрих
14257
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия) Корнер
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия)
32006
Всички цени на едно място, тръгва порталът kolkostruva.bg Бизнес
Всички цени на едно място, тръгва порталът kolkostruva.bg
5459
В Топ 2025 на Станфорд влязоха 57 наши учени, сред тях Николай Денков IT
В Топ 2025 на Станфорд влязоха 57 наши учени, сред тях Николай Денков
1860
Роби Уилямс, който ни изстреля в Космоса Impressio
Роби Уилямс, който ни изстреля в Космоса
12807
Летището в Атина е блокирано. Авиодиспечерите ограничиха броя на полетите Trip
Летището в Атина е блокирано. Авиодиспечерите ограничиха броя на полетите
2986
Люта разядка с патладжан Вкусотии
Люта разядка с патладжан
615
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак? Zodiac
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак?
1534
Падна първият сняг (видео) Времето
Падна първият сняг (видео)
8148