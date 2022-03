Миналата седмица 96-годишният Борис Романченко, пребивавал в няколко нацистки концлагера, е загинал в апартамента си след попадение на руски снаряд в жилищна сграда в Харков. Това съобщи днес украинска асоциация на оцелелите от лагера "Бухенвалд", предаде Ройтерс.

"С ужас съобщаваме за насилствената смърт на Борис Романченко във войната в Украйна", се казва съобщението. В него се добавя, че в скромната многоетажна сграда, където той живеел, след обстрела е избухнал пожар.

През 1942 г. Романченко е бил депортиран в Дортмунд за принудителен труд в мина. След неуспешен опит за бягство е пратен на остров Узедом да работи по програмата за "Фау-2", а след това в концлагерите "Бухенвалд", "Дора-Мителбау" и "Берген-Белзен".

"Путин успя да довърши това, което даже Хитлер не можа", гласи лаконичният коментар в "Туитър" на украинското министерство на отбраната.

Ръководителят на кабинета на украинския президент, Андрий Ермак, сподели в профила си в Telegram. "Това наричат "операция по денацификация". А украинският външен министър Дмитро Кулеба написа в профила си в Twitter, че смъртта на Романченко е "неописуемо престъпление". "Оцелял от Хитлер, убит от Путин", пише той.

Borys Romanchenko, 96, survived four Nazi concentration camps: Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen. He lived his quiet life in Kharkiv until recently. Last Friday a Russian bomb hit his house and killed him. Unspeakable crime. Survived Hitler, murdered by Putin. pic.twitter.com/QYJ4xrNYC9