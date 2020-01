10-годишно дете беше намерено мъртво в кухина на колесник на самолет на летището в Париж, съобщава Daily Mail. Момчето летяло без билет от Кот д"Ивоар до Франция с полет на Air France.

Трупът на детето бил открит минути след кацането на машината "Боинг 777" във френската столица. От авиокомпанията заявиха, че по случая в започнало разследване.

Il bimbo migrante è probabilmente deceduto per via del freddo ad alta quota nel volo #AirFrance per #Parigi dalla Costa D'Avoriohttps://t.co/zA1w4ji3pb