Реакции на политици и други светски личности започнаха да валят веднага след церемонията по откриването на Олимпиадата. Част от тях приветстваха организацията във френската столица, а други - сериозно разкритикуваха сценария на домакините.

Русия и Унгария отправиха критики във връзка с церемонията по откриването на Игрите в Париж, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Русия беше изключена от участието в голямата спортна проява заради нашествието й в Украйна, припомня агенцията.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви в "Телеграм", че церемонията е била "огромен провал". По време на нея е имало много неща, които не са сработили. Тя спомена за проблемите в транспорта, след саботажа по високоскоростни железопътни линии във Франция, както и това, че зрителите, гледали откриването на живо, е трябвало да стоят часове наред под проливен дъжд, тъй като организаторите не били предвидили нито навеси, нито прилагане на технологии за разпръскване на дъждовните облаци.

Захарова също така разкритикува Париж, чийто център, според нея, се е превърнал в гето и бил наводнен от плъхове, и добави, че един от факлоносците на олимпийския огън е бил "рапърът токсикоман Снууп Дог".

Говорителката на руското министерство на външните работи отправи остри критики и срещу това, че по време на церемонията по откриването на Игрите е имало "ЛГБТ пародия на Тайната вечеря", по време на която "апостолите са били представени от травестити". Захарова припомни, че Тайната вечеря е "свята тема за християните".

Подобна критика дойде и от Руската православна църква, която изрази възмущение и спомена за "историческо и културно самоубийство" в една "християнска столица на европейската цивилизация".

Критики дойдоха и от премиера на Унгария Виктор Орбан, който заяви, че церемонията е въплъщавала "западната празнота".

"Малко, по-малко те се отърсиха от метафизичните връзки с Бог, с отечеството и със семейството", заяви той в изказване пред унгарци, живеещи в Румъния, визирайки западняците като цяло. Това според него е довело до липса на обществен морал. Като илюстрация за тази липса той посочи именно церемонията по откриването на Игрите в Париж.

В самата Франция се надигнаха гласове от страна на крайната десница относно някои сцени от церемонията. А епископи изразиха съжаление, че по време на церемонията е имало "сцени на подигравка и на осмиване на християнството".

Разнородни коментари имаше в медии в целия свят относно церемонията, провела се вчера вечерта в центъра на Париж.

Френският "Монд" отбелязва, че сценографът Тома Жоли е успял да представи импресивно шоу в една столица, превърната в гигантска сцена. Клонящият вдясно френски "Фигаро" определи церемонията, като страхотна, но допълни, че е имало ненужни провокативни сцени, в това число и очевидно разиграване на сцената с Тайната вечеря на фона на модно дефиле.

Според "Ню Йорк таймс" церемонията от една страна е била различна и развлекателна, но от друга страна е била поредният раздут спектакъл, създаден за телевизията. Според "Вашингтон пост" церемонията е върнала блясъка на това събитие, помръкнал през последните години и е въплъщавала дръзко мислене, добавя БТА.

Германският в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" нарече церемонията "толкова щура, колкото и красива" и каза, че Франция е направила революция в този род церемонии така че накрая дори дъждът е бил победен.

Британският "Дейли мейл" определи церемонията като "фарс", главно във връзка с прекъсването на движението на влаковете по-рано през деня, но вестникът също така прецени, че залогът на Париж за времето се е "провалил зрелищно". Британският вестник "Гардиън" написа, че "големите амбиции за церемонията са били помрачени от некачествено изпълнение".

В Италия "Гадзета дело спорт" написа, че церемонията е била "нещо безпрецедентно, дори извънредно. Великолепно шоу или дълга, досадна работа, в зависимост от гледната точка и чувствителността ви".

"Кориере дела сера" оприличи шоуто на спектакъл на съвременното изкуство, като отбеляза, че "някои зрители бяха отегчени, други се забавляваха, за мнозина спектакълът беше разочароващ". Левият италиански всекидневник "Република" заяви, че церемонията е засенчила спортистите. "Много Франция, много Париж, много малко Олимпиада", коментира изданието, цитирано от БТА.

На церемонията реагира и Илон Мъск, който заяви, че интерпретацията на "Тайната вечеря" е била изключително неуважителна към християните.

Към мнението му се присъединиха още Доналд Тръмп, Пиърс Морган и други.

Btw, what the f*ck was all this about? A drag queen mockery of the Last Supper at the Olympics? Would they have mocked any other religion like this? Appalling decision. pic.twitter.com/50uREKJEJd