Унгарският министър-председател Виктор Орбан пристигна в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс. Визитата му привлече критики от лидерите на страните членки на ЕС и предупреждения, че той не говори от името на Европейския съюз.

Унгарският премиер планира да обсъди с руския президент Владимир Путин начините за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи прессекретарят на правителствения ръководител Берталан Хаваши, цитиран от ТАСС.

"В рамките на своята мироопазваща мисия премиерът Виктор Орбан ще се срещне с руския президент Владимир Путин", цитира Хаваши.

По-късно бяха публикувани и кадри от срещата му с Путин в Кремъл.

След визитата на Орбан в Киев тази седмица - първа след пълномащабното руско нахлуване в Украйна преди близо две и половина години, той написа в социалната платформа "Екс", че това е втора спирка от неговата "мисия за мир". "Не можем да седим и да чакаме войната да свърши като по чудо", написа още той.

В профила си в Екс Орбан написа, че това е втора спирка от неговата "мисия за мир". По-рано днес, след медийни публикации относно потенциална среща Орбан - Путин, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел предупреди унгарския лидер, че няма мандат да преговаря с Москва за войната в Украйна.

Няколко медии съобщиха, че Орбан ще посети Москва след визитата си в Киев във вторник, първата от началото на руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г. Десният популистки лидер е смятан за най-близък до Кремъл от лидерите на ЕС, отбелязва ДПА и Асошиейтед прес. Той отдавна настоява за прекратяване на бойните действия в Украйна, но без да обясни какво ще означава това за териториалната цялост или бъдещата сигурност на засегнатата страна.

Унгария прие ротационното председателство на ЕС в понеделник. Пет дена по-късно Орбан вече посети украинския президент Володимир Зеленски в Киев и сформира новата европарламентарна група "Патриоти за Европа.

"С тази среща унгарското председателство приключва, преди да е започнало", заяви един от дипломатите на ЕС пред Ройтерс, цитиран от БТА.

"Изглежда, че Унгария не е разбрала ролята си /.../ Скептицизмът на държавите членки на ЕС за съжаление беше оправдан - става дума за насърчаване на интересите на Будапеща", каза той.

Водещият дипломат на ЕС Жозеп Борел заяви днес, че Орбан не представлява Европейския съюз "по никакъв начин" и посещението е изцяло в контекста на руско-унгарските двустранни отношения, въпреки че Унгария пое от 1 юли ротационното председателство на ЕС, отбелязва Франс прес.

Преди това председателят на Европейския съвет Шарл Мишел предупреди унгарския лидер, че няма мандат да преговаря с Москва за войната в Украйна.

"Русия е агресорът, Украйна е жертвата. Не може да има преговори за Украйна без нея самата", написа още Мишел.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.