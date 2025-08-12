Пожарите  в жежкия август не морят само България, но и съседите на Балканите.

И Гърция се бори с огъня, множество огнища са пламнали в западната част на страната. Гори на островите Закинтос и Кефалония, както и в районите близо до крайбрежните градове Воница и Превеза. Властите призоваха цели селища по пътя на пожарите да бъдат евакуирани.

Първа група от 20 български пожарникари замина за Гърция
Пожар, избухнал тази сутрин в гориста местност на едно от любимите гръцки кътчета за почивка - остров Закинтос. Огънят застраши две села. Жителите на Агалас и Кери бяха призовани от властите да напуснат къщите и да се евакуират.

Поне един хотел край Кери също е евакуиран, съобщиха "Катемарини" и местни медии.

Пламъците се виждаха от популярния плаж Лаганас, като туристите публикуваха в социалните мрежи клипове на гъсти облаци, издигащи се зад планините. Пожарът е тръгнал от района на Килиоменос, но бързо се е разпространил поради силни ветрове. Така пламъците са достигнали до къщи в покрайнините на село Агалас, където пожарникарите се борят да го овладеят.

Снимка: Фейсбук група "ЗАКИНТОС за поляци"

Властите са разположили на острова 60 пожарникари със 17 пожарни машини, два наземни екипа и два водни бомбардировача. Жителите на Агалас бяха предупредени да се евакуират в селището Кери в южната част на острова, предаде БТА.

По-късно призив властите отправиха призив за евакуация и към жителите на самото Кери, което вече също е застрашено от пламъците от север. Гражданска защита призова хората да се евакуират в административния център на острова - град Закинтос.

Над 150 са огнеборците на острова, като действат на няколко фронта. Пет самолета и три хеликоптера гасят по въздух, допълва БНР.

Втори голям пожар е възникнал в гориста местност близо до Воница. На жителите на селището Варко е било казано да се подготвят за евакуация към Палиамбела, тъй като в района работят 85 пожарникари с 27 пожарни машини, три наземни екипа, девет самолета и хеликоптер. Местният кмет Атанасиос Касолас заяви пред радио ERT, че е получил съобщения за изгоряла къща. Видеоклип, публикуван в социалната медийна платформа X, показва как пламъците във Воница се приближават към местния плаж.

Кадър: Фейсбук, кмет на Закинтос, Георгиос Стасинопулос, кмет на Закинтос

Властите също бяха обезпокоени от бързо разпространяващ се горски пожар близо до Превеза, тъй като силни ветрове разпалваха пламъците. До хората в Гимнотопос беше изпратено предупреждение за евакуация, за да се насочат към Керасонас.

В Кефалония горският пожар избухна малко след 3 часа сутринта в района на Фараклата на острова, но в момента е далеч от жилищни райони, каза пред ERT президентът на общината Евангелос Маринакис.

Кадър: Фейсбук, Георгиос Стасинопулос, кмет на Закинтос

Пламъците изгарят ниска растителност, а въздушни операции, извършващи пускане на вода, започнаха още на разсъмване. През нощта беше изпратено спешно текстово съобщение с указания на жителите на Фараклата, Дилина и Давгата да се евакуират към Миртос. Маринакис каза, че има временни прекъсвания на електрозахранването в централната част на острова, но електричеството постепенно се възстановява.

