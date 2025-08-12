Призоваха жителите на Агалас и Кери да напуснат къщите си, огнища се разпалиха на много места в Западна Гърция

Пожарите в жежкия август не морят само България, но и съседите на Балканите.

И Гърция се бори с огъня, множество огнища са пламнали в западната част на страната. Гори на островите Закинтос и Кефалония, както и в районите близо до крайбрежните градове Воница и Превеза. Властите призоваха цели селища по пътя на пожарите да бъдат евакуирани.

Пожар, избухнал тази сутрин в гориста местност на едно от любимите гръцки кътчета за почивка - остров Закинтос. Огънят застраши две села. Жителите на Агалас и Кери бяха призовани от властите да напуснат къщите и да се евакуират.

Поне един хотел край Кери също е евакуиран, съобщиха "Катемарини" и местни медии.

Пламъците се виждаха от популярния плаж Лаганас, като туристите публикуваха в социалните мрежи клипове на гъсти облаци, издигащи се зад планините. Пожарът е тръгнал от района на Килиоменос, но бързо се е разпространил поради силни ветрове. Така пламъците са достигнали до къщи в покрайнините на село Агалас, където пожарникарите се борят да го овладеят.

Властите са разположили на острова 60 пожарникари със 17 пожарни машини, два наземни екипа и два водни бомбардировача. Жителите на Агалас бяха предупредени да се евакуират в селището Кери в южната част на острова, предаде БТА.

По-късно призив властите отправиха призив за евакуация и към жителите на самото Кери, което вече също е застрашено от пламъците от север. Гражданска защита призова хората да се евакуират в административния център на острова - град Закинтос.

Над 150 са огнеборците на острова, като действат на няколко фронта. Пет самолета и три хеликоптера гасят по въздух, допълва БНР.

Втори голям пожар е възникнал в гориста местност близо до Воница. На жителите на селището Варко е било казано да се подготвят за евакуация към Палиамбела, тъй като в района работят 85 пожарникари с 27 пожарни машини, три наземни екипа, девет самолета и хеликоптер. Местният кмет Атанасиос Касолас заяви пред радио ERT, че е получил съобщения за изгоряла къща. Видеоклип, публикуван в социалната медийна платформа X, показва как пламъците във Воница се приближават към местния плаж.

Властите също бяха обезпокоени от бързо разпространяващ се горски пожар близо до Превеза, тъй като силни ветрове разпалваха пламъците. До хората в Гимнотопос беше изпратено предупреждение за евакуация, за да се насочат към Керасонас.

В Кефалония горският пожар избухна малко след 3 часа сутринта в района на Фараклата на острова, но в момента е далеч от жилищни райони, каза пред ERT президентът на общината Евангелос Маринакис.

Пламъците изгарят ниска растителност, а въздушни операции, извършващи пускане на вода, започнаха още на разсъмване. През нощта беше изпратено спешно текстово съобщение с указания на жителите на Фараклата, Дилина и Давгата да се евакуират към Миртос. Маринакис каза, че има временни прекъсвания на електрозахранването в централната част на острова, но електричеството постепенно се възстановява.

