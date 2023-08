Очевидци на падането на самолета на Евгени Пригожин край Москва разказват в "Телеграм", че са чули два взрива, което подсилва по-рано появилата се теза, че самолетът е свален с ракета. Три са неофициалните възможни версии за инцидента: терористичен акт, ПВО и техническа неизправност.

Изтекоха и множество видеа в Telegram, според които макар и с лошо качество показват, че самолетът е бил с липсващо крило, докато е падал към земята.

Вече се появиха и снимки на падналия самолет. На някои от кадрите се виждат дупки, наподобяващи следи от удар със зенитна ракета.

Все още обаче е трудно да се направят пълни заключения от тези кадри. С известна вероятност това може да са дупки, появили се от удар в земята. Необходими са по-добри снимки в близък план, коментират експерти.

"Върху останките от опашната част на самолета на Евгений Пригожин, която се откъсна от фюзелажа и падна отделно, няма следи от удар на зенитна ракета", пише руският Telegram канал Военный Осведомитель.

Междувременно губернаторът на Тверска област Игор Руденя взе под личен контрол въпроса със самолетната катастрофа, при която, по информация на министерството на извънредните ситуации, са загинали 10 души, сред които се предполага, че е бил и руският наемнически предводител Евгений Пригожин, съобщиха от пресслужбата на областната управа, цитирана от ТАСС.

"На 23 август в района на село Куженкино, Бологовски окръг, е станала катастрофа на гражданско въздухоплавателно средство. Ситуацията е взета под контрол от губернатора на Тверска област Игор Руденя", се посочва в съобщението.

По данни на пресслужбата на терен работят служители на правоохранителните органи и на министерството на извънредните ситуации. "Установяват се подробности за инцидента, броят на загиналите в резултат на катастрофата на въздухоплавателното средство се уточнява", добави пресслужбата.

Село Куженкино се намира на 16 км от град Бологое и на 170 км от Твер. Местността в посочения район е предимно гориста.

Според непотвърдени медийни информации разбилият се бизнес самолет е принадлежал на собственика на частната военна компания (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, посочва Асошиейтед прес.

Руският регулаторен орган в областта на гражданската авиация "Росавиация" каза, че Пригожин е в списъка с пътниците на разбилия се самолет. Засега обаче не е ясно дали Пригожин се е качил на самолета.

Руските спешни служби са открили осем тела на мястото на катастрофата, предаде агенция РИА Новости.

Пригожин, чиято ЧВК "Вагнер" се биеше заедно с руската редовна армия в Украйна, оглави бунт срещу руското военно ръководство в края на юни, припомня АП. Кремъл заяви, че той ще замине в изгнание в Беларус, а бойците му или ще се го последват там, или ще се влеят в редиците на руската армия.

We have seen the reports. If confirmed, no one should be surprised. https://t.co/V81y3P8hzI