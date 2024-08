Българин многократно се е намушкал във врата със счупена бутилка пред очите на ужасени пътници на международното летище "Ел Дорадо" в колумбийската столица Богота. Драматичната ситуация се е разиграла в събота вечерта, а отчаяният мъж посегнал на живота си, след като потърсил помощ от имиграционните служители, за да се върне в Европа, съобщават местни латиноамерикански издания.

Според местни източници българинът пристигнал на летището и казал на местните власти, че е станал жертва на обир, който го е оставил без никакви лични вещи. Обирджиите му отнели паспорта, парите и други документи. Мъжът помолил служители да му помогнат да се върне в България, но му било казано да потърси помощ от посолството на София в Богота.

Bulgarian Man Repeatedly Stabs Himself in the Neck at Bogota El Dorado Airport as Horrified Bystandars Look On https://t.co/CiSGPxQNOa via @yourownkanoo pic.twitter.com/wmdR4c8kFY