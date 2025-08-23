Тенис звездата Новак Джокович изрази дълбоко безпокойство във връзка с ескалиращото напрежение в Сърбия, като посочи, че страната е "на ръба на гражданска война", съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Балканите

Говорейки на пресконференция снощи по време на Откритото първенство на САЩ по тенис, Джокович каза, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта във второстепенна грижа за много от гражданите.

"Има сериозна ескалация, ние буквално сме на ръба на гражданска война. Надявам се, че ситуацията ще се успокои малко, но няма индикации за това", посочи той.

Джокович говори и за преместването в Атина на турнира АТП, който първоначално трябваше да се проведе в Белград. Надпреварата ще се състои от 2 до 8 ноември и ще се играе в зала ОАКА, която е дом на баскетболния гранд на Гърция Панатинайкос.

"Всичко, което мога да кажа, е, че не искахме да местим турнира, но, за съжаление, така стоят нещата", заяви той, като похвали гръцките домакини за ентусиазма и изтъкна растящата популярност на тениса в Гърция благодарение на играчи като Стефанос Циципас и Мария Сакари.

Арестуваха инженера, който първи разкри незаконния ремонт на жп гарата в Нови Сад
Виж още Арестуваха инженера, който първи разкри незаконния ремонт на жп гарата в Нови Сад

През юни медиите съобщиха, че Джокович се мести със семейството си в Гърция и ще стане постоянен жител на Атина от септември. Той неколкократно изрази подкрепата си към протестите в Сърбия, които избухнаха след срутването на бетонната козирка на жп гарата в северния град Нови Сад миналата година, което причини смъртта на 16 души.

ИЗБРАНО
Загубите на Хейдън: депресията и алкохолът й отнеха Владимир Кличко и дъщеря им; животът - любимия брат Лайф
Загубите на Хейдън: депресията и алкохолът й отнеха Владимир Кличко и дъщеря им; животът - любимия б...
9491
Завръщането на затворника-звяр. Или как Тайсън спечели най-лесните $ 25 млн. за 89 секунди Корнер
Завръщането на затворника-звяр. Или как Тайсън спечели най-лесните $ 25 млн. за 89 секунди
6740
Китай строи най-голямата соларна ферма в света - площта ѝ ще е колкото Чикаго (снимки) Бизнес
Китай строи най-голямата соларна ферма в света - площта ѝ ще е колкото Чикаго (снимки)
2790
Една трета от германците се притесняват да не загубят работата си заради изкуствения интелект IT
Една трета от германците се притесняват да не загубят работата си заради изкуствения интелект
200
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените Impressio
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените
10955
Древно послание: Най-изумителните конструкции на планетата ни и една извънземна история Trip
Древно послание: Най-изумителните конструкции на планетата ни и една извънземна история
6085
Вкусът на Кипър: Какво да опитате задължително, когато отидете там Вкусотии
Вкусът на Кипър: Какво да опитате задължително, когато отидете там
2586