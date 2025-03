Никой не се учи от тъжния опит на други страни, заяви румънският политик Виктор Понта, който бе премиер на страната през 2015 г., когато в нощно заведение в Букурещ избухна пожар по време на концерт и отне живота на над 60 души.

Понта бе помолен да коментира трагедията в Република Северна Македония, където при пожар в дискотека в събота срещу неделя загинаха 59 души, а 155 пострадаха.

"Искам да ви кажа само, че се моля за загиналите, за техните семейства, и сега си мисля, че ето, никой не се учи от тъжния опит на други държави", заяви Виктор Понта пред телевизия Диджи 24, цитиран от БТА.

При пожара на 30 октомври 2015 г. в букурещкия нощен клуб "Колектив" загинаха 64 души - 27 в нощта на трагедията, а останалите починаха седмици или месеци по-късно в болници в Букурещ и в чужбина. Изгаряния получиха около 200 души.

Огънят бе предизвикан от фойерверк, предвиден за използване на открито, който подпалил декора, а пламъците се разпространили бързо заради леснозапалим звукоизолиращ материал, използван в заведението. В клуба тогава са се намирали над 400 души при капацитет от 80 посетители.

При разследването бяха установени множество нередности по отношение на правилата за противопожарна безопасност, което предизвика подозрения за корупция. Дни след пожара Румъния бе обхваната от масови протести под мотото "Корупцията убива", които в крайна сметка доведоха до оставката на правителството на Понта.

