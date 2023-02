Ръководителят на разследващата група Bellingcat Христо Грозев разкри, че полицията в Обединеното кралство не е разрешила на него и семейството му да посетят Лондон за наградите на Британската филмова академия (BAFTA), тъй като появата му на церемонията "представлява заплаха за обществената сигурност".

"Разбирам нуждата от обществена сигурност (въпреки че не виждам как моят син или дъщеря в тийнейджърска възраст представляват опасност за обществото). Но моменти като този показват нарастваща опасност за независимите журналисти по целия свят", пише Грозев в Twitter.

Церемонията по награждаването ще се състои на 19 февруари. Грозев има ключова роля в създаването на филма "Навални" на режисьора Даниел Рор. Филмът беше включен в краткия списък на номинациите за британска награда в категорията "най-добър документален филм". Той разказва за това как Грозев и сътрудниците на Алексей Навални разследват отравянето на политика.

I understand the need to keep the public safe (although I don't understand how my son or teenage daughter constitute risk to the public). But moments like this show the growing dangers to independent journalists around the world (2/3).