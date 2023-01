Мъж, въоръжен с мачете, уби клисар и рани свещеник при нападения вчера в две църкви в град Алхесирас в Южна Испания. Нападателят е задържан, съобщи испанското министерство на вътрешните, уточнявайки, че се разследва възможен терористичен акт, предаде Асошиейтед прес.

Министерството не разкрива самоличността на арестувания. Около 19:00 ч. снощи въоръженият мъж влязъл в църквата "Сан Исидро" и нападнал свещеник, когото ранил тежко.

После отишъл във втора църква - "Нуестра Сеньора де Ла Палма", на пет минути пеш от първата, където продължил да вилнее, нападайки клисаря.

Terror attack in Spain.



A 32-year-old Moroccan asylum seeker entered a church during mass in Algeciras.



Using his machete, he stabbed a sacristan to death and wounded the priest severely while screaming “God is great.”



