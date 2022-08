Демократът Нанси Пелоси, председател на Камарата на представителите на американския Конгрес, започна посещението си в Тайван, късно вечерта във вторник, като част от обиколката си в Азия. Визитата й започна въпреки острите предупреждения от страна на Китай за сериозни последствия.

Високопоставеният политик на САЩ заяви малко след пристигането си, че посещението на нейната делегация е знак за "непоколебимия ангажимент на Америка да подкрепя жизнената демокрация на Тайван". "Солидарността на Америка с 23-те милиона души в Тайван днес е по-важна от всякога" и че нейното посещение "по никакъв начин не противоречи на дългогодишната политика на Съединените щати".

"Съединените щати продължават да се противопоставят на едностранните усилия за промяна на статуквото", каза Пелоси.

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.



