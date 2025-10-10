Екипи на службата "Обществена сигурност" към Дирекцията по сигурността на Истанбул са осъществили снощи две мащабни полицейски операции в различни точки на турския мегаполис, предава БТА.

Турция на Ердоган

При операциите, които са осъществени снощи под кодовото название "Спокойствие" (Huzur), са задържани общо 1114 души за различни престъпления и нарушения, информира турската държавна телевизия и радио ТРТХабер. От тях 550 души са били издирвани за различни престъпления.

В първата акция, осъществена с близо 1500 полицейски служители и проведена снощи между 20 и 22 часа местно време, са извършени проверки в различни райони на европейския и на азиатския бряг на турския мегаполис, включително и на пътническите пристанища. В акцията са участвали полицейски хеликоптери и пет катера със служители на Дирекцията за морските пристанища.

Във втората акция, осъществена между 22:00 ч. и 23:59 ч., са извършени проверки на над 300 обществени места и заведения, като в нея са участвали 1256 полицаи.

При акциите общо 358 615 души са разпитани по системата за събиране на обща информация (GBT).

Предприети са правни действия срещу 26 чуждестранни граждани, чиято националност не се съобщава, както и административни действия срещу 42 души и един бизнес.

Прерязаха гърлото на турски прокурор в Истанбул, докато вечеря в ресторанта
Виж още Прерязаха гърлото на турски прокурор в Истанбул, докато вечеря в ресторанта

По време на проверките са иззети 26 незаконно притежавани пистолета, 3 пушки, 11 газови пистолета, 41 патрона, 1927 грама наркотици, 457 наркотични вещества на хапчета, 1955 лири, 100 долара и 100 евро, за които се смята, че са спечелени от продажба на наркотици.

При проверки на моторни превозни средства, също проведени снощи, са наложени 588 хиляди глоби за нарушения на движението на 18 водачи на автомобили, а трима водачи са лишени от правоуправление.

ИЗБРАНО
Хари и Меган отново заедно на червения килим в Ню Йорк (снимки) Лайф
Хари и Меган отново заедно на червения килим в Ню Йорк (снимки)
8005
След драма и напрежение - феноменалният Насар отново е на световния връх! Корнер
След драма и напрежение - феноменалният Насар отново е на световния връх!
20892
Влиза в сила регламентът за незабавните плащания в евро Бизнес
Влиза в сила регламентът за незабавните плащания в евро
7857
Ревю: Ето как Huawei FreeBuds 7i вдигат летвата в достъпния клас IT
Ревю: Ето как Huawei FreeBuds 7i вдигат летвата в достъпния клас
7324
Той напуска съпругата си заради мъж и се връща при нея заради рак Impressio
Той напуска съпругата си заради мъж и се връща при нея заради рак
13838
Малката пекарна, която победи алгоритъма: Мини канелени рулца, макси опашки URBN
Малката пекарна, която победи алгоритъма: Мини канелени рулца, макси опашки
3503
Колизеят в Рим отваря за първи път секретния коридор на император Комод (снимки/видео) Trip
Колизеят в Рим отваря за първи път секретния коридор на император Комод (снимки/видео)
9627
Крем супа с печен чесън, картофи и пармезан Вкусотии
Крем супа с печен чесън, картофи и пармезан
630
Кои най-добри приятели са и най-токсични? Zodiac
Кои най-добри приятели са и най-токсични?
568
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни Времето
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни
1061