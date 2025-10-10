От тях 550 души са били издирвани за различни престъпления

Екипи на службата "Обществена сигурност" към Дирекцията по сигурността на Истанбул са осъществили снощи две мащабни полицейски операции в различни точки на турския мегаполис, предава БТА.

При операциите, които са осъществени снощи под кодовото название "Спокойствие" (Huzur), са задържани общо 1114 души за различни престъпления и нарушения, информира турската държавна телевизия и радио ТРТХабер. От тях 550 души са били издирвани за различни престъпления.

В първата акция, осъществена с близо 1500 полицейски служители и проведена снощи между 20 и 22 часа местно време, са извършени проверки в различни райони на европейския и на азиатския бряг на турския мегаполис, включително и на пътническите пристанища. В акцията са участвали полицейски хеликоптери и пет катера със служители на Дирекцията за морските пристанища.

Във втората акция, осъществена между 22:00 ч. и 23:59 ч., са извършени проверки на над 300 обществени места и заведения, като в нея са участвали 1256 полицаи.

При акциите общо 358 615 души са разпитани по системата за събиране на обща информация (GBT).

Предприети са правни действия срещу 26 чуждестранни граждани, чиято националност не се съобщава, както и административни действия срещу 42 души и един бизнес.

По време на проверките са иззети 26 незаконно притежавани пистолета, 3 пушки, 11 газови пистолета, 41 патрона, 1927 грама наркотици, 457 наркотични вещества на хапчета, 1955 лири, 100 долара и 100 евро, за които се смята, че са спечелени от продажба на наркотици.

При проверки на моторни превозни средства, също проведени снощи, са наложени 588 хиляди глоби за нарушения на движението на 18 водачи на автомобили, а трима водачи са лишени от правоуправление.

