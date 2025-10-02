Земетресение с магнитуд от 5 по скалата на Рихтер разтърси Истанбул в 14.55 ч. днес. Усетено е особено осезаемо в азиатската част на турския мегаполис. Трусът е бил кратък, няколко секунди, и е предизвикал силна паника, като много хора са излезли на улицата.

Земетресението в Турция

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3.

Не се съобщава за пострадали и разрушения, но много хора са навън, по улиците, от страх да не последва нов трус.

Земетресението е усетено и в Кърджали като леко хоризонтално разлюляване. 

Според експерти краткосрочното време на днешншия трус ограничава риска от структурни щети, но психологическите ефекти могат да продължат по-дълго. 

Подобен трус от 5,4 по Рихтер беше регистриран и в края на септември в Западна Турция.

През август един човек загина, а 29 души бяха ранени в резултат на земетресението с магнитуд 6,1 разтърсило района на Балъкесир и усетено силно и в Истанбул и много други градове. Трусът бе усетен и в България.

