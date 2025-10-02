В турския мегаполис стотици хиляди излязоха по улиците, за да са по-далече от сградите

Земетресение с магнитуд от 5 по скалата на Рихтер разтърси Истанбул в 14.55 ч. днес. Усетено е особено осезаемо в азиатската част на турския мегаполис. Трусът е бил кратък, няколко секунди, и е предизвикал силна паника, като много хора са излезли на улицата.

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3.

Не се съобщава за пострадали и разрушения, но много хора са навън, по улиците, от страх да не последва нов трус.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez üssünü ise Marmara Ereğlisi açıkları olarak duyurdu.#sondakika #deprem pic.twitter.com/E3lV6oOj1X — Posta.com.tr (@postacomtr) October 2, 2025

Земетресението е усетено и в Кърджали като леко хоризонтално разлюляване.

Според експерти краткосрочното време на днешншия трус ограничава риска от структурни щети, но психологическите ефекти могат да продължат по-дълго.

Подобен трус от 5,4 по Рихтер беше регистриран и в края на септември в Западна Турция.

През август един човек загина, а 29 души бяха ранени в резултат на земетресението с магнитуд 6,1 разтърсило района на Балъкесир и усетено силно и в Истанбул и много други градове. Трусът бе усетен и в България.

