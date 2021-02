Русия е удивена от оценките, които шефът на европейската дипломация Жозеп Борел даде за посещението си в Москва. Това заявиха от руското министерство на външните работи пред ТАСС в коментар на думите на Борел.

Европейският топ дипломат Жозеп Борел заяви, че е много обезпокоен от отказа на руските власти да водят "по-конструктивен диалог" с ЕС, и призова лидерите от съюза "да си направят изводите", предаде Франс прес.

"Руските власти не пожелаха да се възползват от възможността да имат по-конструктивен диалог с ЕС. Това е достойно за съжаление и ние трябва да си направим изводите от това", написа в Туитър върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността, след като се завърна от посещение в Москва.

"Държавите членки (на съюза) трябва да решат за следващите етапи. И да, те може да включват санкции", отбеляза Борел.

Какво още каза Борел и какво да очакваме от ЕС

"Върнах се в Брюксел с дълбоки безпокойства що се отнася до перспективите за развитие на руското общество и за геостратегическия избор на Русия", коментира Борел.

"Моята среща с министър Лавров и посланията, изпратени от руските власти по време на тази визита, потвърдиха, че Европа и Русия се отдалечават. Изглежда Русия постепенно се откъсва от Европа и смята демократичните ценности за екзистенциална заплаха", отчете европейският топ дипломат.

Министрите на външните работи на страните от ЕС ще се срещнат на 22 февруари, за да обсъдят резултатите от визитата на шефа на европейската дипломация в Москва, където той преговаря с руския министър на външните работи Сергей Лавров. Те трябва да решат какви действия да предприемат след отказа на Русия да освободи опозиционера Алексей Навални и след експулсирането на трима европейски дипломати.

Европейският парламент ще се запознае утре с доклада на Жозеп Борел от посещението му в Москва. Предвижда се евродепутатите да се произнесат по случая с Алексей Навални и протестите в Русия, последвали неговото задържане. ЕП вече настоя срещу Русия да бъдат наложени нови санкции заради поредното лишаване от свобода на руския опозиционер.

