Според руското министерство на отбраната киевският режим планира да извърши провокация срещу Приднестровието в близко бъдеще. Акцията според Москва ще бъде осъществена от части на украинските въоръжени сили с участието на националистическата формация "Азов".

"Според наличната информация киевският режим подготвя в близко бъдеще въоръжена провокация срещу Приднестровската молдовска република, която ще бъде осъществена от части на въоръжените сили на Украйна, включително с участието на националистическата формация "Азов", заявиха от военното ведомство пред журналисти в четвъртък.

От руското министерство добавят, че поводът за нахлуването е инсценировка на нападение на руски войски от Приднестровието. "За тази цел украинските диверсанти, участващи в инсценираното нахлуване, ще бъдат маскирани в униформи на военнослужещи от въоръжените сили на Руската федерация".

Министерството на отбраната следи отблизо ситуацията на границата на Украйна с Приднестровието и е готово да реагира на всякакви промени в обстановката, казват още от ведомството на Сергей Шойгу.

Prime Minister of Spain Pedro Sanchez arrived in Kyiv on an official visit. He will meet with President Zelenskyy, as well as visit Bucha and Irpin. pic.twitter.com/9mDYBnOcdN