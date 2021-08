Мощно земетресение разтърси полуостров Аляска и остров Хаити, където има загинали, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, предаде Ройтерс.

Магнитудът на труса в Аляска е бил 7 по Рихтер, сочат данните на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, а според Геоложката служба на САЩ - 6,9.

Епицентърът на труса бил на дълбочина 10 километра - на 803 км югозападно от Анкоридж с население от около 298 000 души.

Американският център за предупреждение за цунами съобщи, че няма опасност от високи приливни вълни.

