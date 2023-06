Мощна експлозия срина масивна жилищна сграда до църквата "Ал де Грас" в центъра на Париж. При избухналия пожар пострадаха най-малко 16 души, съобщи полицията. Спасителни екипи са влезли в разрушената сграда и издирват оцелели, като поне двама души се водят в неизвестност.

Френски медии съобщават, че десетки са ранени, като по последнни данни на "Паризиен" поне 29 души са пострадали.

Министър на вътрешните работи Жералд Дарманен съобщи, че пожарът е възникнал на улица "Сен Жак" в пети район на Париж, близо до Люксембургския двор и университета Сорбона. Кметицата на френската столица Ан Идалго и вътрешният министър Жералд Дарманен призоваха жителите на Париж и туристите незабавно да напуснат района на улица "Сен Жак".

Кметицата на пети район Флоранс Берту, каза, че "експлозията е била изключително силна", и допълни, че парчета стъкло още падат от съседните сгради. В Туитър тя написа, че причината за пожара е газова експлозия.

На публикувани в социалните мрежи снимки се вижда, че фасадата на една сграда е паднала на улицата в резултат на експлозията и няколко сгради са се запалили.

Eдин от студентите в "Екол де мин", едно от най-популярните френски технически училища, разказа пред "Паризиен", че се е чул силен гръм, а след това над сградата се е издигнал огнен стълб с височина 20-30 метра.

На място работят аварийните служби, включително 230 огнеборци и 9 лекари. Полицейски служител спомена за няколко ранени, някои от които в критично състояние, но не даде конкретни данни, тъй като спасителите все още продължават работа.

Очевидци описват сцени на хаос. Местни жители говорят за силен мирис на газ непосредствено преди експлозията, има сведения, че през последните дни е бил в ход ремонт на газопреносната мрежа в засегнатия район.

Миризмата на изгоряло все още се носи във въздуха, но димът видимо намаля, след като пожарникарите овладяха пожара.

