Мощна експлозия разтърси района край руското посолство в афганистанската столица Кабул, съобщи агенция Aamaj News.

Взривът е прогърмял на улица Дар-ул-Аман, а талибанските сили за сигурност са отцепили зоната и са блокирали пътя, водещ към посолството на Москва. Кадри в местни медии показват линейки, насочили се към района.

Според телевизия Ал Арабия експлозията е дело на терорист-камикадзе, който се е взривил пред сградата на посолството, докато афганистанци са чакали за визи там. По неофициална информация служители на реда се открили стрелба по терориста.

До момента никой не е поел отговорност за атаката. Няма и данни за загинали и ранени цивилни граждани.

От посолството на Русия в Афганистан няма официална информация.

Police in #Kabul reports that a suicide bomber blew himself up at the gate of the #Russian Embassy.



There is no information on the number of casualties. pic.twitter.com/VGvnGO6wUH