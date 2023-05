16-годишно момиче е убито, а петима души са настанени в болница с порезни рани след като 19-годишен извърши нападение в сиропиталище в полското село Томиславице, Лодзко воеводство, съобщи полската информационна агенция ПАП.

Инцидентът е станал снощи около 23:00 часа. Младежът, който се оказал местен жител, нахлул в сиропиталището и нападнал 10 негови възпитаници с хладно оръжие, засега по неясни причини.

В резултат на нападението 16-годишна възпитаничка на социалното заведение е загинала на място, съобщи говорителка на местната полиция. Петима са били настанени в болница без опасност за живота, а на други четирима пострадали е оказана медицинска помощ на място, добави тя.

19-годишният нападател е задържан в дома си около час след инцидента. По време на ареста извършителят е бил трезвен. Взета му е кръв за изследване за наркотици, информира БТА. Досега младежът не е имал регистрация в полицията.

A man who burst into an orphanage in Poland killed a teenage girl and injured nine people in a knife attack, police in the central city of Lodz said.#Poland | #knifeattack https://t.co/9wcCGTpM6M