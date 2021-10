Хирурзи в САЩ за пръв път извършиха трансплантация на свински бъбрек на човек, без да се стигне до спонтанно отхвърляне на органа от имунната система на пациента, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Процедурата бележи голям напредък в медицината, който може да помогне за разрешаване на проблема с недостига на човешки органи за трансплантация.

