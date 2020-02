"Трябва да накараме финансовата система да работи за всеки американец. Доналд Тръмп отмени критични защити, предназначени да предотвратят срив, подобен на онзи, който видяхме през 2008 г. Няма да позволя да му се размине." Това написа в Туитър Майкъл Блумбърг, който е сред кандидатите на Демократическата партия за президент на изборите през ноември.

We need to make the financial system work for every American.



Donald Trump has rolled back critical protections designed to prevent another collapse like we saw in 2008.



I won’t let him get away with it. https://t.co/8ij3gxOG7U