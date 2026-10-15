Мултимилиардерът направи коментар в "Екс" към пост, според който украинският президент е "неблагодарен, корумпиран" и "няма интерес от договорено мирно споразумение"

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Американският мултимилиардер Илон Мъск призова украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли от поста. Това става в момент, когато подкрепата на Вашингтон за Киев е под сериозен въпрос.

"И така клането продължава... Време е Зеленски да си ходи", написа мултимилиардерът в социалната си мрежа "Екс".

Той направи коментара си в информационна нишка, започнала от профила на консервативния анализатор Стив Кортес. Той нарича Зеленски "неблагодарен, корумпиран" и заявява, че украинският президент видимо "няма интерес от договорено мирно споразумение".

По-рано Украйна съобщи, че е подложена на ограничения при използването на сателитната услуга на собственика на "Спейс Екс", което затруднява голяма част от действията на дроновете и противовъздушната отбрана на Киев. Мъск обаче увери, че всяко забавяне на мрежата се дължи на американското правителство, а не на неговата компания "Спейс Екс".

And so the slaughter continues … Time for Zelensky to go — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

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Мултимилиардерът направи разграничение между услугата "Старшийлд", предназначена за военните и използвана от Украйна за операциите ѝ на фронта и за отбрана, и "Старлинк", използвана за граждански цели. Двете услуги са част от сателитната система, разработена от "Спейс Екс".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.