Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Американският мултимилиардер Илон Мъск призова украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли от поста. Това става в момент, когато подкрепата на Вашингтон за Киев е под сериозен въпрос.

Русия - Украйна

"И така клането продължава... Време е Зеленски да си ходи", написа мултимилиардерът в социалната си мрежа "Екс". 

Той направи коментара си в информационна нишка, започнала от профила на консервативния анализатор Стив Кортес. Той нарича Зеленски "неблагодарен, корумпиран" и заявява, че украинският президент видимо "няма интерес от договорено мирно споразумение".

По-рано Украйна съобщи, че е подложена на ограничения при използването на сателитната услуга на собственика на "Спейс Екс", което затруднява голяма част от действията на дроновете и противовъздушната отбрана на Киев. Мъск обаче увери, че всяко забавяне на мрежата се дължи на американското правителство, а не на неговата компания "Спейс Екс".

Мултимилиардерът направи разграничение между услугата "Старшийлд", предназначена за военните и използвана от Украйна за операциите ѝ на фронта и за отбрана, и "Старлинк", използвана за граждански цели. Двете услуги са част от сателитната система, разработена от "Спейс Екс".

Мъск: Правителството в САЩ ограничава Starshield в Украйна, не моята компания
Виж още Мъск: Правителството в САЩ ограничава Starshield в Украйна, не моята компания

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10136
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12251
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1537
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5508
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2307
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3900
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1524
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432