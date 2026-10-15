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Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува желанието на Вашингтон да сключва бизнес сделки с Москва в интервю за "Файненшъл таймс" и заяви, че Доналд Тръмп има инстинктивна слабост към автократите и свръхбогатите.

Русия - Украйна

Украйна "губи силен партньор", каза  Зеленски, коментирайки споразумението между Съединените щати и Русия за доставка на дизелово гориво, предава и "Укринформ", като цитира думите на Зеленски.

На въпрос дали смята, че Украйна губи Съединените щати, Зеленски потвърждава, че това е така. Той обаче подчертава, че това не е по вина на Украйна и обяснява, че страната не може да си позволи да бъде слаба, ако иска да оцелее. Зеленски изтъква и, че страната не е готова да продаде родината си, тъй като тук не става въпрос за бизнес, а за нейния живот, народ, семейства и деца.

По думите му е болезнено да се види как президентът Тръмп заема страната на Русия, вместо да подкрепя Украйна.

Зеленски казва още, че Украйна няма нищо против това американският президент да действа като посредник, но подчертава, че ако той възнамерява да остане неутрален, трябва да поддържа тази позиция, вместо да застава на грешната страна.

Украинският президент също така изрази мнение, че съветниците на Тръмп допускат грешка, макар да отбеляза, че не знае кой оказва влияние върху американския президент, за да го подтикне да застане - според него - на грешната страна на историята.

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На въпрос от страна на Морган дали се чувства предаден от Тръмп заради споразумението с Русия за дизеловото гориво и обявяването на "енергийно примирие" - след което Русия атакува енергийната инфраструктура на Украйна - Зеленски призна, че наистина се чувства предаден. Той обаче поясни, че ситуацията е по-сложна от личните му емоции или чувства, като подчерта, че въпросът е извън неговия контрол и че приоритетът на Украйна е да оцелее.

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Укринформ напомня, че Русия ще достави 300 000 тона дизелово гориво на световния пазар със съгласието на САЩ и значително ще увеличи обемите на износа си в бъдеще.

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