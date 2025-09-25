Агенцията, която управлява правителствените активи в недвижимите имоти, обществените поръчки и технологичните услуги, си партнира с xAI на Илон Мъск за рационализиране на "федералния работен процес по отношение на разходите", съобщи Фокс нюз.

Тръмп

Администрацията по общи услуги обяви тази сутринта, че федералните агенции вече ще имат достъп до Grok 4 и Grok 4 Fast като част от споразумение с xAI, валидно до март 2027 г., което според Мъск ще накара правителството да стимулира иновациите в управлението.

"xAI разполага с най-мощните изчисления с изкуствен интелект и най-способните модели с изкуствен интелект в света", каза Мъск, съосновател и главен изпълнителен директор на xAI, в изявление пред Fox News Digital.

"Благодарение на президента Тръмп и неговата администрация, върховият изкуствен интелект на xAI вече е отключен за всяка федерална агенция, което дава възможност на правителството на САЩ да внедрява иновации по-бързо и да изпълнява мисията си по-ефективно от всякога", добави Мъск.

"Очакваме с нетърпение да продължим да работим с президента Тръмп и неговия екип за бързото внедряване на изкуствен интелект в цялото правителство в полза на страната", каза още Мъск.

