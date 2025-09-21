Десетки хиляди скърбящи, сред които президентът Доналд Тръмп, Илон Мъск, както и редица видни републиканци, присъстват на погребението за консерватора Чарли Кърк, предава The Washington Post.

САЩ

Стадионът "Стейт Фарм" в Глендейл, Аризона, където е базирано консервативното младежко движение на Кърк "Търнинг Пойнт САЩ" (Turning Point USA) - достигна пълния си капацитет, след като поне 40 000 души влязоха на съоръжението, сочат данните на Департамента по обществена безопасност на Аризона.

Ръководството на "Търнинг Пойнт" вече е прехвърлено на вдовицата на Кърк, Ерика Кърк, която се зарече да продължи делото на съпруга си. Очаква се тя да изнесе реч на погребението, заедно с Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и членове на кабинета, чиито политически съдби в различна степен са били повлияни от работата на Кърк.

Ранната програма на събитието беше до голяма степен посветена на изказвания на духовници, религиозни песнопения и музика. Почетна гвардия от униформени военни излезе на сцената по време на изпълнението на националния химн.

На възпоменателната церемония ще говори и Бени Джонсън, подкастър с над 5 милиона абонати в YouTube.

Очаквайте подробности!

