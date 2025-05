Двама души загинаха в руския град Ставропол вследствие на експлозия, единият от тях е 34-годишният Заур Александрович Гурциев - заместник-кмет на града и ветеран от водените от Русия военни действия в Украйна, а другият е 29-годишен мъж, който е носил взривното устройство. Инцидентът е станал в нощта срещу 29 май.

"В резултат на нощен инцидент на улица "Чехов" в Ставропол бе убит ветеранът от специалната военна операция (войната в Украйна - бел. ред.) и участник в предаването "Време на героите" Заур Александрович Гурциев", съобщи в "Телеграм" губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров.

Руските власти не изключват възможността за целенасочено убийство, организирано от Киев, отбелязва АФП.

Смята се, че при взрива е било използвано самоделно взривно устройство, съобщи руският Следствен комитет, цитиран от ТАСС.

Губернаторът на Ставрополска област уточни в Телеграм, че двамата са загинали край жилищен блок в града. Вторият загинал е 29-годишен местен жител, живеещ наблизо. Той е бил познат на 34-годишния Гурциев.

Кадри от видеонаблюдение, чиято автентичност не е потвърдена, показват как по-младият мъж отива към Гурциев, преди да избухне, като изглежда, че той е носил взривно устройство.

Career ends for Russian SVO “veteran” Zaur Gurtsiyev — a key figure in Russia’s air campaign over Mariupol and Avdiivka. Born in North Ossetia and trained in St. Petersburg, Gurtsiyev led deadly airstrikes that killed thousands of civilians in Mariupol, actions now investigated… pic.twitter.com/mcMQzUVIvv

Според канала SOTAvision след експлозията Гурциев е бил жив още около 5 минути, през които се опитвал да изпълзи от мястото на взрива.

Russian media report that Zaur Gurtsiyev, who was responsible for strikes on Mariupol, has been blown up in Russian Stavropol.



Reportedly, a person carrying an explosive device came up to him near a residential building. Both of them died.



Gurtsiyev led the air strikes on… pic.twitter.com/SpWP9r7Liq