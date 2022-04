Защитниците на обсадения украински град Мариупол не се подчиниха на руския ултиматум и не сложиха оръжие, съобщи украинският премиер Денис Шмигал.

"Градът все още не е паднал", каза той в предаването "Тази седмица" на американската телевизия Ей Би Си. По думите му някои части на обсадения град все още са под контрола на украинските сили.

Заместник-министърът на отбраната на Украйна Хана Маляр заяви днес, че ключовото пристанище Мариупол се държи въпреки продължаващите руски атаки, съобщи Асошиейтед прес.

Тя каза, че значителни руски сили са ангажирани за обсадата на ключовото пристанище на Азовско море. Тя описа Мариупол като "щит, защитаващ Украйна", който не позволява на обкръжаващите града руски войски да напредват към други райони на страната.

Маляр заяви, че руснаците продължават да нанасят въздушни удари по Мариупол и вероятно подготвят десант на брега, за да увеличат силите си в града.

Външният министър на Украйна Дмитро Кулеба пък заяви, че Русия и Украйна не са имали скорошни дипломатически контакти. В интервю за Си Би Ес Кулеба посочи, че Мариупол може да се окаже "червена линия" за мирните преговори, а ситуацията там е "ужасна".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши с край на преговорите с Русия, ако украинските войници, които бранят Мариупол, бъдат убити. Той определи подобен развой като "задънена улица" и за двете страни, защото "ние не преговаряме нито за нашата територия, нито за нашите хора", заяви Зеленски в интервю за украинска медия.

Русия даде по-рано днес ултиматум на отбраняващите Мариупол да хвърлят оръжията си и да се предадат. Според Москва руските сили вече контролират почти целия град.

Украйна не може да се откаже от своите територии, категориче бе Зеленски в интервю за CNN, излъчено в неделя.

"Не можем да се откажем от нашата територия, но трябва да намерим някакъв диалог с Русия. Ако те са способни на това, значи сме готови. Ако има възможност да говорим, тогава ще говорим, но не на базата на руския ултиматум. Това е въпрос на отношение към нас", добави той.

В същото време Зеленски отбеляза, че "колкото по-скоро започне диалогът, толкова по-малко хора ще загинат", но той не изключи и друг вариант: "Може да се сражаваме с Руската федерация в продължение на 10 години", добави той.

