Малък самолет Mooney M20J с двама души се удари в електропровод с високо напрежение недалеч от Вашингтон, окръг Колумбия, и причини прекъсвания на тока в района.

Федералната авиационна администрация заяви в изявление, че едномоторният самолет, който е излетял от Уайт Плейнс, Ню Йорк, се е разбил до Монтгомъри Вилидж в 17:40 часа. На борда е имало двама души. 65-годишен пилот и 66-годишен пътник, които са невредими. Спасителните служби работиха през нощта, за да ги изведат от самолета, който се оплете в кабелите. След обезопасяването на стълба се очаква тежка техника, която да свали самолета.

Предполага се, че малкият самолет е трябвало да кацне в авиобазата в Монтгомъри.

Update - IAO Rothbury Dr & Goshen Rd, police & @mcfrs fire activity, power out in area, small plane crash into power lines, trapped occupants of the plane are ok, tens of thousands of people reportedly without power @MontgomeryCoMD , this includes many traffic lights/signals https://t.co/3WwL1k6PhC pic.twitter.com/ZsiXLamNGO

Заради инцидента спря токът за близо 90 000 потребители, по данни на компанията за комунални услуги на Вашингтон.

Блокирани бяха светофари и пътища.

A small plane with two people onboard slammed into a power transmission line in Gaithersburg, Maryland, on Sunday, the FAA and local authorities said. The plane’s occupants were unhurt but left stranded 100 feet off the ground. pic.twitter.com/whVLA6MFss