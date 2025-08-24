МААЕ: Нормална е радиацията в района на Курската АЕЦ след атаката с дрон
Губернаторът на областта обвини Украйна, е създала заплаха за ядрената сигурност
Няма повишаване на радиационния фон след украинската атака по Курската АЕЦ, става ясно от съобщение на Международната агенция за атомна енергия.
МААЕ съобщи, че равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални, предаде Ройтерс.
От пресслужбата на атомната електроцентрала, която се намира на 60 километра от границата с Украйна, обявиха през нощта, че украинска атака с дронове е предизвикала пожар. Огънят е бил потушен бързо, но са нанесени щети на транформатор, се казва в изявлението, предава БТА.
Губернаторът на пограничната руска Курска област Александър Хинщайн по-рано обвини Украйна, че с атаката си е създала "заплаха за ядрената сигурност".
"Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до Курската АЕЦ", реагираха от МААЕ в публикация в "Екс". Ядреният регулатор от системата на ООН каза, че не може да потвърди по независим път, че е имало инцидент в руската атомна централа.
До момента няма реакция от украинска страна. Нападението срещу ядрената централа бе извършено навръх националния празник на Украйна - Деня на независимостта.
От ръководството на АЕЦ Курск съобщиха тази нощ, че украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала, като спомагателен трансформатор е бил повреден, предаде БТА.
"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.
"При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.
Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, съобщи Ройтерс.
Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента.