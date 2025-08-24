787 Снимка: "Росатом" чрез АП/БТА

Няма повишаване на радиационния фон след украинската атака по Курската АЕЦ, става ясно от съобщение на Международната агенция за атомна енергия.

МААЕ съобщи, че равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални, предаде Ройтерс.

От пресслужбата на атомната електроцентрала, която се намира на 60 километра от границата с Украйна, обявиха през нощта, че украинска атака с дронове е предизвикала пожар. Огънят е бил потушен бързо, но са нанесени щети на транформатор, се казва в изявлението, предава БТА.

Губернаторът на пограничната руска Курска област Александър Хинщайн по-рано обвини Украйна, че с атаката си е създала "заплаха за ядрената сигурност".

"Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до Курската АЕЦ", реагираха от МААЕ в публикация в "Екс". Ядреният регулатор от системата на ООН каза, че не може да потвърди по независим път, че е имало инцидент в руската атомна централа.

До момента няма реакция от украинска страна. Нападението срещу ядрената централа бе извършено навръх националния празник на Украйна - Деня на независимостта.

От ръководството на АЕЦ Курск съобщиха тази нощ, че украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала, като спомагателен трансформатор е бил повреден, предаде БТА.

"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.

"При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.

Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, съобщи Ройтерс.

Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента.

