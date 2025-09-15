Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва снощи разкритикува митата от 50% върху бразилските стоки, внасяни в САЩ, като заяви, че те са "политически" и "нелогични", предаде Асошиейтед Прес.

Бразилия обмисля реципрочни мита за вноса от САЩ
Виж още Бразилия обмисля реципрочни мита за вноса от САЩ

В публикувана във в. "Ню Йорк Таймс" статия Лула каза, че правителството му е отворено за преговори по всичко, което може да донесе взаимни ползи на двете страни. "Демокрацията и суверенитетът на Бразилия обаче не са предмет на преговори", добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи митата на Бразилия през юли, позовавайки се на това, което той нарече "лов на вещици" срещу бившия президент Жаир Болсонаро, който по това време беше обвиняем по дело за опит да се задържи незаконно на власт.

Процесът приключи в четвъртък, след като състав от съдии от Върховния съд на Бразилия постанови, че Болсонаро е опитал да извърши преврат след поражението си на изборите през 2022 г. Това предизвика опасения от по-нататъшни мерки на САЩ срещу Бразилия.

Лула заяви, че е горд от Върховния съд, тъй като "историческото решение" защитава институциите на Бразилия, демократичното правораздаване и не е "лов на вещици".

Коментарите на Лула са сигнал, че Бразилия се готви за по-нататъшни санкции след решението на Върховния съд, отбелязва АП.

След решението на бразилския Върховен съд от четвъртък американският държавен секретар Марко Рубио написа в своя публикация в "Екс", че правителството на Тръмп "ще реагира по подходящ начин".

Бразилското външно министерство нарече коментарите на Рубио неподобаваща на поста му заплаха, която няма да сплаши правителството. То добави, че съдебната система в страната е независима и че процесът срещу Болсонаро е бил справедлив.

