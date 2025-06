Беларуският опозиционер Сергей Тихановски, съпруг на бившата кандидатка за президент Светлана Тихановска, беше освободен от затвора предсрочно заедно с още 13 политически затворници, предаде Франс прес, като се позова на неправителствената организация "Вясна", следяща ситуацията с политическите затворници в тази страна.

"Сергей Тихановски беше помилван. 13 други затворници също бяха освободени", се казва в съобщение на организацията в "Телеграм", цитирано от БТА.

Светлана Тихановска пък публикува видео, в което се вижда как тя прегръща дълго мъж с обръсната глава, който я целува по врата.

После Светлана Тихановска разпространи в "Екс" послание, в което благодари по-специално на президента на САЩ Доналд Тръмп и на "нашите европейски съюзници за всички им усилия".

"Съпругът ми Сергей е на свобода! Трудно е да опиша радостта, която изпитвам", заяви Светлана Тихановска.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.



Thank you, @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our allies, for all your efforts.



We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3