Основателят на "Уиклийкс" Джулиан Асандж се приближи една крачка по-близо до екстрадиране в Съединените щати, където ще бъде съден по Закона за шпионажа. Лондонски съд изпрати заповедта му за предаване на британското правителство за одобрение, предаде Си Ен Ен.

Съдът издаде официална заповед за екстрадиция по време на изслушване в сряда, като остави министърът на вътрешните работи на Обединеното кралство Прити Пател да подпечата трансфера му в САЩ. Асандж може да обжалва решението.

Той е издирван в САЩ по 18 наказателни обвинения, след като "Уиклийкс" публикува хиляди класифицирани файлове и дипломатически телеграми през 2010 г. Ако бъде признат за виновен, Асандж го грози присъда до 175 години затвор.

Асандж се присъедини към изслушването виртуално от затвора Белмарш в Лондон, където беше задържан, след като беше изведен от еквадорското посолство в Лондон преди три години. Той посочи пълното си име и датата на раждане.

През януари 2021 г. решение на магистратския съд установи, че Асандж не може да бъде екстрадиран, тъй като би било "потискащо" поради психичното му здраве.

Но Върховният съд отмени това решение през декември, заявявайки, че Асандж може да бъде екстрадиран в САЩ въз основа на уверенията, дадени от правителството на САЩ за лечението му там.

Те включват обещания, че Асандж няма да бъде обект на "специални административни мерки", нито ще бъде държан в затвор с максимална сигурност преди или след процеса.

