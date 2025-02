Най-малко 47 души са затрупани след срутване на ледник в индийския щат Утаракханд в Хималаите, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на местни медии.

Инцидентът е станал близо до магистрала в региона Чамоли, на по-малко от пет километра от популярния хиндуистки храм в Бадринатх, който е посещаван от стотици хиляди поклонници всяка година.

По време на срутването в района са били най-малко 57 работници, ангажирани с изграждането на път в граничния район до границата с Тибет, заяви полицейският началник Нилеш Ананд Бхарне пред местната агенция АНИ.

"Освен тях (затрупаните), десет работници бяха спасени и са изпратени във военен лагер край (село) Мана в критично състояние", допълни той.

Спасителните работници бяха затруднени да стигнат до мястото, където 47-те души са били хванати в капан поради обилен снеговалеж, съобщи друг високопоставен служител на полицията.

An unfortunate avalanche has occurred in the Mana area of Joshimath (Uttarakhand) today impacting the GREF camp of BRO. Spoke to CM Shri @pushkardhami regarding the situation. The administration is providing all possible assistance to the affected.



Rescue efforts by local Army…