Данните, събрани от 3D картографиране на катедралата "Нотр Дам" в Париж, могат да бъдат с решаващо значение за нейната реконструкция. Те са събирани в продължение на няколко години от американски изследователи и са направени благодарение на много високотехнологична лазерна система.

Президентът на Франция Еманюел Макрон обеща вчера да възстанови катедралата само за 5 години.

Как може да помогне 3D картографирането?

Една седмица преди да лумне огънят в парижката катедрала, екип от академици от Васар Колидж (Vassar College), в северната част на Ню Йорк, е събрал огромно количество данни, за да ги инвентаризира за 3D моделиране на сградата, разказва "Le parisien".

Всичко започва през 2011 г., по инициатива на американски професор по история на изкуствата. Това е Андрю Талън - франкофон, любител на средновековната архитектура, със страст към готическите катедрали. Toй решава да използва лазерно устройство, за да картографира възможно най-точно външния и вътрешния вид на катедралата.

Андрю Талън поставя фотоапарата си на около 50 места, за да измери разстоянията между всяка стена и стълб, кът, статуя или друга форма, записвайки всички несъвършенства на паметника.

"Чувствах същата емоция, когато бях малък, минавайки пред Дева Мария и казвайки: Искам да отида там горе. Ами аз бях там и беше вълнуващо", споделя той.

Резултатът е "облак" от повече от един милиард точки, които по-късно са оцветени. Окончателните компютърни образи реконструират катедралата в най-малките детайли, включително и малките дефекти, с точност около 5 милиметра.

Тези образи например потвърдиха, че западната страна на катедралата е "пълна бъркотия ...", както казва самият Андрю Талън в списание National Geographic през 2015 г., показвайки несъответствието на стълбовете.

Today’s tragedy in Paris brings to mind the amazing work of the late Professor Andrew Tallon, who used his incredible skills to digitally map the interior of Notre Dame Cathedral. #NotreDamedeParis #NotreDame https://t.co/8u3tndKAJ0