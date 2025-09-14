Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк последица от поляризацията на обществото в САЩ, предаде Ройтерс.

Русия на Путин

"Работа е на американските правоприлагащи органи е да открият дали става въпрос за изолиран случай или за тенденция, което би било много по-лошо", заяви Песков днес в интервю за руската държавна телевизия, уточнява агенция Интерфакс.

"Но е вярно, че в момента обществото (в САЩ - бел. БТА) е изключително поляризирано", отбеляза той.

Трийсет и една годишният политически активист, който беше и медийна фигура и приятел със семейството на американския президент Доналд Тръмп, бе застрелян в сряда в американския щат Юта, докато държеше реч на открито в кампуса на Университета "Юта Вали".

Нация на ръба: Иде ли "порочна спирала" на политическо насилие след убийството на Кърк
Виж още Нация на ръба: Иде ли "порочна спирала" на политическо насилие след убийството на Кърк

Като заподозрян за убийството бе арестуван двайсет и две годишният Тайлър Робинсън. Според американските власти става въпрос за политическо убийство, отбелязва Ройтерс.

ИЗБРАНО
Какво всички премълчават за Ейми Уайнхаус Лайф
Какво всички премълчават за Ейми Уайнхаус
11140
Американец отне титлите на Канело пред 70 000 фенове в боксово шоу №1 на годината Корнер
Американец отне титлите на Канело пред 70 000 фенове в боксово шоу №1 на годината
9838
Преди визитата на Тръмп: Компании в САЩ обявиха инвестиции за $1,7 милиарда на Острова Бизнес
Преди визитата на Тръмп: Компании в САЩ обявиха инвестиции за $1,7 милиарда на Острова
2493
Пътят на наследника, който пазеше бащиното слово Impressio
Пътят на наследника, който пазеше бащиното слово
1687
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света URBN
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света
2074
Най-красивите места за плуване на Самотраки Trip
Най-красивите места за плуване на Самотраки
5047
Бишкотите - бисквитеният сладкиш, без който тирамисуто никога няма да е същото Вкусотии
Бишкотите - бисквитеният сладкиш, без който тирамисуто никога няма да е същото
415