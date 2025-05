764 Снимка: Скрийншот от "Х"

Контейнеровоз, превозващ опасни стоки, е потънал край бреговете на Индия, предаде Франс прес, като се позова на индийските власти. 24-те членове на екипажа са били спасени.

Корабът "Ем Ес Ел ЕЛСА 3" е плавал под либерийски флаг, бил е с дължина 184 метра и е изпълнявал курс от пристанището Визинджам до пристанището Кочи в щата Керала, в южна Индия. Той е подал сигнал за тревога. Самолети на индийските военноморски сили са излетели към района, в който се е намирал корабът. Те са открили на мястото две спасителни лодки, на около 70 километра от Кочи. Моряците на борда на лодките са били спасени. Те са били от Грузия, Украйна, Русия и Филипините.

Корабът е потънал с 640 контейнера на борда, от които 13 са били с опасни стоки, а 12 с калциев карбид.

A Liberian-flagged container vessel MSC ELSA 3 sank off the coast of Kochi around 0750 hrs on 25 May after developing a 26° starboard list. All crew members were safely rescued: 21 by the @IndiaCoastGuard and 03 by INS Sujata.



The vessel, en route from Vizhinjam to Kochi, was… pic.twitter.com/s3Pj1kujHZ — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 25, 2025

Индийското министерство на отбраната не пояснява какви са опасните стоки. Калциевият карбид се използва в химическата индустрия за производството на торове и в стоманодобивната промишленост.

Container ship sinks off India's south coast with hazardous cargo (via https://t.co/LxHdOTpmH6)



A Liberian-flagged container ship with hazardous cargo has sunk off the coast of Kerala in India's south, the navy said on Sunday (May 25) after rescuing all 24 crew members safely.… pic.twitter.com/mu9jkFVciI — Mike Alderson FRSA (@OpenEyeComms) May 25, 2025

В контейнеровоза е имало и около 370 тона гориво и масло. Засега теч не е регистриран.

@IndiaCoastGuard #MRCC, #Mumbai received a Distress Alert regarding Liberia-flagged container vessel MSC ELSA 3 developing 26° list approx 38 nautical miles southwest of #Kochi. Vessel departed #Vizhinjam Port on 23 May 25, bound for #Kochi with ETA 24 May 25. #ICG is actively… pic.twitter.com/U7SzOBsE9h — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) May 24, 2025

