135-метров контейнеровоз буквално заседна в градината на норвежец край град Трондхайм, като спря на около 5 метра от спалнята му, съобщиха Би Би Си и норвежката телевизия NRK.

Необичайният инцидент е станал около 5 часа сутринта в четвъртък.

Йохан Хелберг се събудил от виковете на паникьосания си съсед, който видял кораба, движещ се директно към брега.

"Звънецът на вратата звънна по време на деня, когато не обичам да отварям. Отидох до прозореца и бях доста изумен да видя голям кораб в градината си. Трябваше да наведа главата си, за да видя палубата му. Беше толкова нереално", заяви потърпевшият собственик пред телевизионния канал TV2.

По думите на Хелберг още пет метра и контейнеровозът е щял да влезе в спалнята му.

Съседът Йостейн Йоргенсен разказа, че се е събудил от звука на сирената на кораба, който се е движил с пълна скорост към сушата. Мъжът веднага хукнал към къщата на Хелберг.

"Бях сигурен, че той вече е навън, но не, нямаше никакви признаци на живот. Звънях на вратата много пъти и нищо", добави Йоргенсен, който успял да събуди дълбоко спящия си комшия чак когато му се обадил по телефона.

