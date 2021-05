Началник на щаба на сухопътните сили на Нигерия генерал лейтенант Ибрахим Атаиру е загинал в самолетна катастрофа днес, съобщиха три военни източника за Ройтерс.

Военновъздушните сили посочиха в съобщение, че самолетът на командващия се е разбил тази вечер край летището на град Кадуна в едноименния нигерийски щат и тече разследване на причината за катастрофата.

In February 2021,there were Air strikes in Imo Villages as Nigeria military searched for ESN Few hours later,there was plane crash in Abuja which killed at least 7soldiers.May 2021,there was another Air Strike in Arondizogu,Imo State.Few hours later, there was another plane crash pic.twitter.com/1QuIXKo6Mn